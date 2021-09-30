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Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження проти Вihus.info за позовом Порошенка, - адвокат

Автор: Наталія Гурковська

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Петра Порошенка проти ГО "ТОМ 14", де позивач вимагає оприлюднити так звані "плівки Медведчука" у первісному вигляді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката п’ятого президента Ігора Голованя.

Він також оприлюднив відповідну ухвалу суду.

"Вihus.info - відповідач в адміністративному процесі. Після багатомісячних "танців з бубном" українська "адміністративна Феміда" вимушено відкрила провадження в адміністративній справі за нашим позовом до Вihus.info (справжнє найменування - громадська організація "ТОМ 14"), де ми вимагаємо оприлюднення так званих "плівок Медведчука" у їх первісному вигляді", - пише Головань у мережі Facebook.

За словами адвоката, жодне з цих відео таким оприлюдненням вважатися не може, оскільки являє собою змонтований відеофайл.

Нагадаємо, в середині травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука.

Після цього в Службі безпеки України заявили, що вже почали вивчати плівки з розмовами Медведчука.

Як відомо, 11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру у державній зраді та порушенні правил ведення війни, а вже 13 травня Медведчука відправили під домашній арешт.

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