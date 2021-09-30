Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження проти Вihus.info за позовом Порошенка, - адвокат

Він також оприлюднив відповідну ухвалу суду.

"Вihus.info - відповідач в адміністративному процесі. Після багатомісячних "танців з бубном" українська "адміністративна Феміда" вимушено відкрила провадження в адміністративній справі за нашим позовом до Вihus.info (справжнє найменування - громадська організація "ТОМ 14"), де ми вимагаємо оприлюднення так званих "плівок Медведчука" у їх первісному вигляді", - пише Головань у мережі Facebook.

За словами адвоката, жодне з цих відео таким оприлюдненням вважатися не може, оскільки являє собою змонтований відеофайл.