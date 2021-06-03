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Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах, - Венедиктова

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Киев, Четверг 03 июня 2021 23:08
Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах, - Венедиктова Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что опубликованные журналистами Bihus.Info записи разговоров Виктора Медведчука есть в уголовных производствах против нардепа. По ее словам, в записях говорится о трех эпизодах, которые расследуются правоохранителями.

Об этом речь шла в эфире программы "Право на владу".

"Что касается пленок из расследований Bihus.Info, есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно они есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода", - сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что расследования по эпизодам, о которых говорится в пленках, начались еще до публикации этих записей.

"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод - это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий - это уголь, там тоже есть производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", - добавила она.

Напомним, в середине мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука.

После этого в Службе безопасности Украины заявили, что уже начали изучать пленки с разговорами Медведчука.

Как известно, 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение в государственной измене и нарушении правил ведения войны, а уже 13 мая Медведчука отправили под домашний арест.

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