Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что опубликованные журналистами Bihus.Info записи разговоров Виктора Медведчука есть в уголовных производствах против нардепа. По ее словам, в записях говорится о трех эпизодах, которые расследуются правоохранителями.

"Что касается пленок из расследований Bihus.Info, есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно они есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода", - сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что расследования по эпизодам, о которых говорится в пленках, начались еще до публикации этих записей.

"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод - это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий - это уголь, там тоже есть производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", - добавила она.