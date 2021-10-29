На округе погибшего нардепа Полякова назначили довыборы в Раду

Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную раду на округе погибшего народного депутата Антона Полякова. Избирательный процесс назначен на 26 января 2022 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заседание Центральной избирательной комиссии.
Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе № 206 на 27 марта 2022 года.
Избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов, а именно 26 января 2022 года.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности смерти народного депутата Антона Полякова.
В частности, РБК-Украина сообщало о том, что в крови Полякова, кроме метадона, нашли еще и димедрол, который усиливает наркотический эффект.