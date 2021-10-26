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В организме умершего нардепа Полякова нашли еще одно вещество, - МВД

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Киев, Вторник 26 октября 2021 21:34
В организме умершего нардепа Полякова нашли еще одно вещество, - МВД Фото: Антон Поляков, умерший нардеп (facebook.com polyakov 206)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство внутренних дел Украины провело новую экспертизу по делу смерти народного депутата Антона Полякова. В организме нардепа нашли метадон и димедрол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире "Громадское".

"Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал представитель МВД.

Енин подчеркнул, что эта смесь была добыта не в аптеке. Однако, как отметил представитель МВД, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

"На сегодня производство продолжается. Мы не расставили точки над "и". Мы не комментируем, как наркотическое вещество попало в организм Полякова", - резюмировал он.

Напомним, Полякова нашли мертвым в Киеве ночью 8 октября. Автомобиль такси, в котором ехал нардеп, остановили патрульные за нарушение ПДД. Правоохранители обнаружили, что Поляков без сознания, но реанимировать его уже не смогли.

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Поляков Министерство внутренних дел Украины Енин
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