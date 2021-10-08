Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент

Народный депутат Антон Поляков умер в Киеве сегодня ночью. По данным правоохранителей, он ехал в такси и ему стало плохо, "скорая" не смогла спасти.

Подробнее о том, что известно о смерти Полякова - в материале РБК-Украина .

Предварительная версия

Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, по результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В ведомстве добавили, что следствие ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Что произошло

Около трех часов ночи нардеп Антон Поляков поймал такси недалеко от остановки общественного транспорта в Днепровском районе. В такси ему стало плохо. Машину с нардепом остановила полиция за нарушение ПДД. Поляков был без сознания, медики не смогли его реанимировать. Все ценные вещи были при нем.

Что говорят правоохранители

По факту смерти Полякова открыто уголовное дело по статье 115 УК Украины - умышленное убийство с пометкой "естественная смерть". На данный момент проводится вскрытие, по результатам которого будет известно о причинах смерти.

Водителя такси, в котором ехал Поляков, допрашивают, автомобиль изъяли.

Кто такой Антон Поляков

Полякову было 33 года, нардеп 9 созыва парламента (избирательный округ № 206), прошел в Раду от "Слуги народа", но позже перешел в депутатскую группу "За майбутнє". Поляков возглавлял подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.