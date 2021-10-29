RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На окрузі загиблого нардепа Полякова призначили довибори в Раду

Автор: Сергій Пишкін

Центральна виборча комісія призначила довибори в Верховну раду на окрузі загиблого народного депутата Антона Полякова. Виборчий процес назначено на 26 січня 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на засідання Центральної виборчої комісії.

Комісія призначила проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 206 на 27 березня 2022 року.

Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів, а саме 26 січня 2022 року.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці смерті народного депутата Антона Полякова.

Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що у крові Полякова, окрім метадону, знайшли ще й димедрол, який посилює наркотичний ефект.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПоляковВерховна рада