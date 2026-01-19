На околицях Вовчанська бої: у ЗСУ повідомили про тактику росіян обійти місто

За словами військового, ворог посилює обхідні маневри навколо Вовчанська.

"Фактично це знову спроби обійти Вовчанськ, обійти українські війська, що закріплені у південній частині за річкою, і зайняти населені пункти вже за ними", - зазначив Трегубов.

За його словами, атаки здійснюються з кількох напрямків.

"Активні атаки ведуться, з одного боку, зі Стариці та Графського, з іншого - спроби обійти сам Вовчанськ", - додав він.

Начальник управління комунікацій підкреслив, що головна мета таких маневрів - витіснити українські підрозділи з міста.

"Це спроби змусити українців відступити із залишків міста просто за рахунок обхідних маневрів", - пояснив Трегубов.

Він також повідомив, що бої тривають безпосередньо на околицях Вовчанська, зокрема у районі Вовчанських Хуторів, де противник постійно оновлює свої сили.

"Там постійно поновлюються сили… дистанція до кордону дуже коротка, що дозволяє проводити постійне поповнення та ротації. Великої кризи з піхотою у них немає", - уточнив представник УОС.

Таким чином, ситуація у південній частині Вовчанська залишається напруженою, а українські війська продовжують утримувати свої позиції, стримуючи обхідні маневри ворога.