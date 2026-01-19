RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В окрестностях Волчанска бои: в ВСУ сообщили о тактике россиян обойти город

Иллюстративное фото: разведка на фронте (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российские войска активизировали обходные маневры вокруг Волчанска, пытаясь вытеснить украинские подразделения из южной части города.

Как пишет РБК-Украина, об этом сказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По словам военного, враг усиливает обходные маневры вокруг Волчанска.

"Фактически это снова попытки обойти Волчанск, обойти украинские войска, закрепленные в южной части за рекой, и занять населенные пункты уже за ними", - отметил Трегубов.

По его словам, атаки осуществляются с нескольких направлений.

"Активные атаки ведутся, с одной стороны, со Старицы и Графского, с другой - попытки обойти сам Волчанск", - добавил он.

Начальник управления коммуникаций подчеркнул, что главная цель таких маневров - вытеснить украинские подразделения из города.

"Это попытки заставить украинцев отступить из остатков города просто за счет обходных маневров", - пояснил Трегубов.

Он также сообщил, что бои продолжаются непосредственно в окрестностях Волчанска, в частности в районе Волчанских Хуторов, где противник постоянно обновляет свои силы.

"Там постоянно обновляются силы... дистанция до границы очень короткая, что позволяет проводить постоянное пополнение и ротации. Большого кризиса с пехотой у них нет", - уточнил представитель УОС.

Таким образом, ситуация в южной части Волчанска остается напряженной, а украинские войска продолжают удерживать свои позиции, сдерживая обходные маневры врага.

 

Бои в районе Волчанска

Отметим, что российские войска за прошедшие сутки пытались воспользоваться численным преимуществом и прорвать оборону Сил обороны Украины на Южно-Слобожанском направлении. Так, противник осуществлял наступательные действия в Волчанске, а также в направлениях Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино.

Ранее в ВСУ сообщали, что ситуация в Волчанске Харьковской области остается стабильной, однако российские войска пытаются обойти город и расширить зону своего контроля.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронтВолчанскВойска РФВойна в Украине