Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

На околицях Києва горять склади: дим накрив навіть Троєщину

16:14 22.03.2026 Нд
2 хв
Рятувальники оперативно прибули на місце події і вже ліквідують вогонь
aimg Валерій Ульяненко
Фото: пожежа на околицях Києва (facebook.com/DSNSKyiv)

Сьогодні, 22 березня, на околицях Києва виникла пожежа у складському приміщенні. Наразі на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці ДСНС Київщини Вікторії Рубан, заяву Головного управління ДСНС у Києві та допис КМДА.

Читайте також: У Чернігові стався вибух в "АТБ", є постраждалі

Повідомляється, що полум'я охопило складське приміщення. Дим від пожежі видно майже з кожного куточка столиці.

Наразі на місці події працюють рятувальники, загрози життю та здоров'ю людей немає.

Telegram-канали повідомляють, що вогонь вже перекинувся і на поле.

В Головному управлінні ДСНС Києва підтвердили залучення столичних рятувальників до гасіння пожежі.

"Інформуємо: рятувальники столиці наразі залучені до ліквідації пожежі у складській будівлі на території Київської області. Від ДСНС Києва до гасіння залучена пожежна техніка та особовий склад", - сказано в заяві.

В КМДА зауважили, що у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення у зв'язку з пожежею.

"До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці", - йдеться у заяві.

За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею 3000 м². Окрім рятувальників, на місці події чергують медики.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня ворожі безпілотники вчергове атакували Київщину, найбільше їх зафіксували в Броварському районі. В результаті сталися пошкодження приватних будинків, автомобілів, будівель підприємств.

Крім того, вночі 21 березня РФ масштабно атакувала Україну. Славутич, що на Київщині, лишився повністю знеструмлений.

Минулого тижня в Київській області шість населених пунктів залишилися без тепло- та газопостачання через нічну атаку Росії.

Також ми писали про удар по Київщині минулого місяця - тоді в результаті НП спалахнув приватний будинок, двоє людей, жителі цієї оселі, постраждали.

Більше по темі:
КиївПожежа