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Оккупированный Донбасс не будет "искусственно вживленный" в цивилизованную Украину, - Климкин

Новости » Политика    12.11.2018 - 21:24
Оккупированный Донбасс не будет "искусственно вживленный" в цивилизованную Украину, - Климкин
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Министр иностранных дел заявил, что в Украине будет только украинский Донбасс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оккупированный Россией Донбасс не может быть "искусственно вживленный" в цивилизованную Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра.

"Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживленный в цивилизованную и демократическую Украину. Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип. В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс", - написал он.

Оккупированный Донбасс не будет &quot;искусственно вживленный&quot; в цивилизованную Украину, - Климкин

Напомним, Порошенко инициировал спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ в ответ на "выборы" в ОРДЛО.

Добавим, 11 ноября на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей прошли так называемые выборы главарей "Л/ДНР". Явка на "выборах" составляла 80,1% в "ДНР", и 77% - в "ЛНР". По словам представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека на Донбассе Павла Лисянского, жителей оккупированного Донбасса запугиванием заставляли идти на "выборы".

Как сообщало РБК-Украина, ЦИК признала "выборы" нелегитимными. Они состоялись с нарушениями Конситуции Украины и избирательного законодательства, поэтому не имеют никаких правовых последствий.

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