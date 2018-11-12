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Окупований Донбас не буде "штучно вживлений" у цивілізовану Україну, - Клімкін

Новини » Політика    12.11.2018 - 21:24
Окупований Донбас не буде "штучно вживлений" у цивілізовану Україну, - Клімкін
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ заявив, що в Україні буде лише український Донбас

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що окупований Росією Донбас не може бути "штучно вживлений" у цивілізовану Україну. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра.

"Окупований Донбас, як російська колонія, не може бути штучно вживлений у цивілізовану і демократичну Україну. Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип. В Україні буде вільний український європейський Донбас", - написав він.

Окупований Донбас не буде &quot;штучно вживлений&quot; у цивілізовану Україну, - Клімкін

Нагадаємо, Порошенко ініціював спецзасідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на "вибори" в ОРДЛО.

Додамо, 11 листопада на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей пройшли так звані вибори ватажків "Л/ДНР". Явка на "виборах" становила 80,1% в "ДНР", і 77% - у "ЛНР". За словами представника уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павла Лисянського, жителів окупованого Донбасу залякуванням змушували йти на "вибори".

Як повідомляло РБК-Україна, ЦВК визнала "вибори" нелегітимними. Вони відбулися з порушеннями Конситуції України і виборчого законодавства, тому не мають ніяких правових наслідків.

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