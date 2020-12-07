Вода в Крыму: Ялте будут давать по графику, в Симферополе осталось на 8 дней

Так называемый "министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма" Дмитрий Черняев заявил о проблеме с водоснабжением в оккупированной Россией Ялте. Такие же проблемы наблюдаются и в Симферополе.

Об этом сообщает "Крым.реалии".

Указано, что из-за падения притока воды в Счастливенское и Загорское водохранилища жителям Ялты будут подавать воду по шесть часов в сутки.

"Относительно Ялты мы наблюдаем сейчас минимальные притоки в основные водохранилища... По плану мероприятий, с 14 декабря администрация города планирует начать снижение подачи воды. На этой неделе будет проведено полное оповещения всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время", - рассказал Черняев.

Кроме того, глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что запасов воды в Аянском водохранилище, используемом для водоснабжения Симферополя, осталось на восемь дней.

В связи с этим в город подается вода из подземных источников.

"У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой", - заявил он и добавил, что на этой неделе завершаются работы по вводу в строй нового участка водовода для подачи в южный район города артезианской воды.

В материале РБК-Украина "До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду" сообщалось, что вопрос водоснабжения Крыма для украинского правительства является чуть ли не единственным рычагом давления на РФ в вопросе деоккупации полуострова.

Напомним, ранее в Офисе президента оценили ситуацию с водой в Крыму, заявив, что "войны за воду" не будет.

Кроме этого в представительстве президента в Крыму сообщали, что подача воды на полуостров с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ.