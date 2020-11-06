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В Офисе президента оценили ситуацию с водой в оккупированном Крыму

Киев, Пятница 06 ноября 2020 03:59
В Офисе президента оценили ситуацию с водой в оккупированном Крыму
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Для людей, которые проживают в оккупированном Крыму, воды хватает. В Офисе президента Украины уверены, что "войны за воду" не будет.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1".

Он отметил, что украинцев запугают войной с 2014 года, в том числе из-за проблемы водоснабжения в Крыму.

"Нет, ее не будет. Это такая манипуляция, которая существует в обществе", - заявил глава ОПУ.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на полуостров.

В феврале Ермак заявил, что подача воды в Крым с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ.

Ранее заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина рассказала, что Украина не планирует восстанавливать водоснабжение и транспортное сообщение с Крымом до полной деоккупации.

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