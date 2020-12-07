Вода в Криму: Ялті будуть давати за графіком, в Сімферополі залишилося на 8 днів

Так званий "міністр житлово-комунального господарства Криму" Дмитро Черняєв заявив про проблему з водопостачанням в окупованій Росією Ялті. Такі ж проблеми спостерігаються і в Сімферополі.

Про це повідомляє "Крим.реалії".

Зазначено, що через падіння припливу води в Щасливенське і Загірське водосховища жителям Ялти будуть подавати воду по шість годин на добу.

"Щодо Ялти ми спостерігаємо зараз мінімальні притоки в основні водосховища... За планом заходів, з 14 грудня адміністрація міста планує почати зниження подачі води. На цьому тижні буде проведене повне оповіщення усіх об'єктів, і з наступного понеділка перехід на графік подачі по три години вранці і три години у вечірній час", - розповів Черняєв.

Крім того, глава компанії "Вода Криму" Володимир Баженов заявив, що запасів води в Аянському водосховищі, використовуваному для водопостачання Сімферополя, залишилося на вісім днів.

У зв'язку з цим у місто подається вода з підземних джерел.

"У нас запасів води в Аянському водосховищі на вісім днів, але нас це вже не лякає, встигнемо перехопитися свердловинною водою", - заявив він і додав, що на цьому тижні завершуються роботи по введенню у дію нової ділянки водоводу для подачі в південний район міста артезіанської води.

У матеріалі РБК-Україна "До останньої краплі: як Україна і Росія "б'ються" за кримську воду" повідомлялося, що питання водопостачання Криму для українського уряду є чи не єдиним важелем тиску на РФ у питанні деокупацію півострова.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента оцінили ситуацію з водою у Криму, заявивши, що "війни за воду" не буде.

Крім цього в представництві президента в Криму повідомляли, що подача води на півострів з території України ніколи не була темою переговорів з РФ.