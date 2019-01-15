В оккупированном Крыму все еще не прекращают дела об экстремизме

Фото: Исмаил Рамазанов (из открытых источников)

В частности, речь идет о деле активиста Исмаила Рамазанова

Российские следователи в аннексированном Крыму не прекращают дела об экстремизме, несмотря на смягчение статьи Уголовного кодекса РФ о разжигании ненависти и вражды. Об этом заявил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Адвокат представляет интересы 8 не связанных друг с другом обвиняемых в экстремизме, уголовные дела которых до сих пор не прекращены.

В частности, Ладин вспомнил о жалобу своего подзащитного Исмаила Рамазанова, которого российские силовики в аннексированном Крыму обвинили в разжигании вражды и ненависти с использованием online-радио Zello.

Рамазанов 8 января ходатайствовал о прекращении дела и исключении его из перечня террористов и экстремистов, но российский Следственный комитет все еще ничего не сделал.

Отметим, 23 января 2018 года, российские силовики обыскали дом активиста и обвинили его в пропаганде экстремизма, впоследствии подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд арестовал задержанного.

14 июля 2018 года Рамазанов вышел из СИЗО, поскольку по данному уголовному делу подозреваемого нельзя держать под арестом более полугода.

Тогда Рамазанова отпустили под подписку о невыезде.

Однако уже 2 августа 2018 года стало известно, что уголовное дело в отношении Рамазанова вернули на дополнительное расследование.