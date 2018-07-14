Кримськотатарського активіста Рамазанова випустили з СІЗО Сімферополя

Рамазанова відпустили під підписку про невиїзд

Кримськотатарського активіста Ісмаїла Рамазанова, якого в анексованому Росією Криму підозрюють в екстремістських висловлюваннях, вранці випустили зі слідчого ізолятора Сімферополя, передає "Кримська солідарність".

Вказано, що Рамазанова відпустили під підписку про невиїзд.

Исмаил Рамазанов 14 июля 2018 года. Исмаил Рамазанов. Встреча с мамой после многомесячной разлуки из-за пребывания в СИЗО. Опубліковано Крымская солидарность Субота, 14 липня 2018 р.

Так, 12 липня "суд" в окупованому Криму відхилив клопотання слідства на продовження терміну перебування в СІЗО Рамазанову. 19 червня Рамазанову пред'явили уточнене обвинувачення за ч. 1 ст. 282 (порушення ворожнечі та ненависті і приниження групи осіб за національною ознакою) і ч. 1 ст. 222 (зберігання патронів) Кримінального кодексу РФ, однак активіст свою провину не визнає.

У квітні так званий "Верховний суд Криму" не задовольнив апеляцію на арешт Рамазанова.

Зазначимо, що у січні російські силовики обшукали будинок чоловіка та звинуватили його в пропаганді екстремізму, згодом підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд заарештував затриманого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підконтрольний Російської Федерації Сімферопольський районний "суд" продовжив арешт активісту до 16 липня.