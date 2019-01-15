ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В окупованому Криму все ще не припиняють справи про екстремізм

Новини » Політика    15.01.2019 - 15:59
В окупованому Криму все ще не припиняють справи про екстремізм
Фото: Ісмаїл Рамазанов (із відкритих джерел)

Зокрема, йдеться про справу активіста Ісмаїла Рамазанова

Російські слідчі в анексованому Криму не припиняють справи про екстремізм, незважаючи на пом'якшення статті Кримінального кодексу РФ про розпалювання ненависті й ворожнечі. Про це заявив адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексій Ладін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Адвокат представляє інтереси 8 не пов'язаних один з одним обвинувачених в екстремізмі, кримінальні справи яких досі не припинені.

Зокрема, Ладін згадав про скаргу свого підзахисного Ісмаїла Рамазанова, якого російські силовики в анексованому Криму звинуватили в розпалюванні ворожнечі й ненависті з використанням online-радіо Zello.

Рамазанов 8 січня клопотав про припинення справи і виключення його з переліку терористів і екстремістів, але російський Слідчий комітет все ще нічого не зробив.

Зазначимо, 23 січня 2018 року, російські силовики обшукали будинок чоловіка та звинуватили його в пропаганді екстремізму, згодом підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд заарештував затриманого.

14 липня 2018 року Рамазанов вийшов із СІЗО, оскільки у цій кримінальній справі підозрюваного не можна тримати під арештом більше ніж півроку.

Тоді Рамазанова відпустили під підписку про невиїзд.

Однак, вже 2 серпня 2018 року стало відомо, що кримінальну справу стосовно Рамазанова повернули на додаткове розслідування.

У РФ триває суд над українськими моряками (оновлюється) Росія відмовилася розглядати справу українських моряків у військовому суді
Новини України КримКримСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся