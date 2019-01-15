В окупованому Криму все ще не припиняють справи про екстремізм

Зокрема, йдеться про справу активіста Ісмаїла Рамазанова
Російські слідчі в анексованому Криму не припиняють справи про екстремізм, незважаючи на пом'якшення статті Кримінального кодексу РФ про розпалювання ненависті й ворожнечі. Про це заявив адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексій Ладін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Адвокат представляє інтереси 8 не пов'язаних один з одним обвинувачених в екстремізмі, кримінальні справи яких досі не припинені.
Зокрема, Ладін згадав про скаргу свого підзахисного Ісмаїла Рамазанова, якого російські силовики в анексованому Криму звинуватили в розпалюванні ворожнечі й ненависті з використанням online-радіо Zello.
Рамазанов 8 січня клопотав про припинення справи і виключення його з переліку терористів і екстремістів, але російський Слідчий комітет все ще нічого не зробив.
Зазначимо, 23 січня 2018 року, російські силовики обшукали будинок чоловіка та звинуватили його в пропаганді екстремізму, згодом підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд заарештував затриманого.
14 липня 2018 року Рамазанов вийшов із СІЗО, оскільки у цій кримінальній справі підозрюваного не можна тримати під арештом більше ніж півроку.
Тоді Рамазанова відпустили під підписку про невиїзд.
Однак, вже 2 серпня 2018 року стало відомо, що кримінальну справу стосовно Рамазанова повернули на додаткове розслідування.