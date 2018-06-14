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В оккупированном Крыму продлили арест крымскотатарскому активисту Рамазанову

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 15:35
Фото: Исмаил Рамазанов (facebook.com/anton.naumlyuk)
Фото: Исмаил Рамазанов (facebook.com/anton.naumlyuk)

Арест Рамазанову продлен до 16 июля 2018 года

Подконтрольный Российской Федерации Симферопольский районный "суд" продлил арест крымскотатарскому активисту Исмаилу Рамазанову. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Суд окончен. Исмаил Рамазанов оставлен под стражей до 16 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Информационный пост (Обновляется) Суд по делу Исмаила Рамазанова. UPD_5. Суд окончен. Исмаил Рамазанов оставлен под...

Опубліковано Крымская солидарность 14 червня 2018 р.

Напомним, российские силовики 23 января в Новом Свете обыскали дом Рамазанова и обвинили его в пропаганде экстремизма. Впоследствии "суд" арестовал задержанного.

18 апреля в оккупированном Крыму так называемый "Верховный суд Крыма" не удовлетворил апелляцию на арест Рамазанова.

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Теги публикации: Крым, активисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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