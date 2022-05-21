Оккупанты вывезли 300 тонн зерна из Запорожской области, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

"Жители Каменки-Днепровской сообщают, что вчера россияне вывезли с территории общины 10 машин по 30 тонн зерна. А по информации жителей села Малая Белозерка, захватчики забрали из зернохранилищ зерно как фермеров, так и пайщиков", - говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты начали выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные. Это происходило в Центре предоставления административных услуг.

Мы также писали о том, что после длительной блокировки россияне разрешили выезд из оккупированной Васильевки Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.