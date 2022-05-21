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В Мелитополе оккупанты выдают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные, - Запорожская ОВА

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Мелитополь, Суббота 21 мая 2022 04:55
В Мелитополе оккупанты выдают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные, - Запорожская ОВА Фото: в Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные. Это происходило в центре предоставления административных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной административной администрации.

Обменивают персональные данные на деньги и в поселке городского типа Михайловка. Российские оккупанты регистрируют пенсионеров якобы для выплаты им пенсий.

"В Васильевке россияне анонсируют раздачу 10 тысяч рублей для социально незащищенных групп населения - пенсионеров и работников бюджетной сферы. При себе требуют документы. Но для чего действительно собирают персональную информацию во всех этих случаях пока не известно", - говорится в сообщении.

В Мелитополе оккупационные власти пытаются популяризировать новое идеологическое направление. В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Вероятно, таким образом россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины.

Кроме того, жители села Инженерное Пологовского района сообщают, что на территории общины находится большое количество оккупантов. Село находится на грани гуманитарной катастрофы, и отсутствуют лекарства. При этом большинство пенсионеров не могут получить пенсию.

Напомним, в Мелитополе прогремел взрыв возле российской комендатуры и была перестрелка.

Мы также писали о том, что в Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд российских оккупантов.

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