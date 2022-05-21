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Окупанти вивезли 300 тонн зерна із Запорізької області, - ОВА

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Субота 21 травня 2022 07:17
Окупанти вивезли 300 тонн зерна із Запорізької області, - ОВА Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

З Кам'янки-Дніпровської Запорізької області російські окупанти вивезли 300 тонн зерна. Загарбники забирають зерно фермерів і пайовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

"Жителі Кам'янки-Дніпровської повідомляють, що вчора росіяни вивезли з території громади 10 машин по 30 тонн зерна. А за інформацією жителів села Мала Білозерка, загарбники забрали із зерносховищ зерно як фермерів, так і пайовиків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти почали видавати пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані. Це відбувалося в Центрі надання адміністративних послуг.

Ми також писали про те, що після тривалого блокування росіяни дозволили виїзд з окупованої Василівки Запорізької області.

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