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После длительной блокировки. Россияне разрешили выезд из оккупированной Васильевки

Новина українською →
Украина, Пятница 20 мая 2022 23:01
После длительной блокировки. Россияне разрешили выезд из оккупированной Васильевки Фото: россияне разрешили выезд из оккупированной Васильевки (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В районе Васильевки после длительного блокирования проезда разрешили движение машин. За трое суток ожидания там собралось около тысячи единиц автотранспорта из разных населенных пунктов Запорожской области и других регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"В настоящее время уже около 100 автомобилей смогли покинуть место вынужденного ожидания и отправиться в пункт назначения", - сообщил Орлов.

Напомним, проезд через Васильевку Запорожской области был закрыт на неопределенный срок из-за боевых действий. Такие объявления распространяли российские оккупанты, поэтому украинцев призвали не подвергаться опасности.

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