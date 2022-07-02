Оккупанты выпустили 10 ракет по Николаеву: атаковали объекты инфраструктуры
Российские войска выпустили по Николаеву 10 ракет из оккупированной Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
"На рассвете на Николаев враг направил 10 ракет типа "Оникс", выпущенных с ракетного комплекса "Бастион" в оккупированной Херсонской области", - сказано в сообщении.
Отмечается, что враг в очередной раз атаковал объекты портовой и другой производственной инфраструктуры города. Кроме этого, зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде.
Уточняется информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших.
Напомним, сегодня после сигнала воздушной тревоги в Николаеве прогремели два мощных взрыва.
Кроме того, 29 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Николаеве. Известно о восьми погибших в результате удара.