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Окупанти випустили 10 ракет по Миколаєву: атакували об'єкти інфраструктури

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Миколаїв, Субота 02 липня 2022 16:21
Окупанти випустили 10 ракет по Миколаєву: атакували об'єкти інфраструктури Фото: окупанти випустили 10 ракет по Миколаєву (facebook com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська випустили по Миколаєву 10 ракет з окупованої Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"На світанку на Миколаїв ворог спрямував 10 ракет типу "Онікс", випущених з ракетного комплексу "Бастіон" на окупованій Херсонщині", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ворог вкотре атаковав об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста. Окрім цього, зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті.

Наразі уточнюється інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні після сигналу повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли два потужних вибухи.

Окрім того, 29 червня, окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві. Відомо про вісім загиблих внаслідок удару.

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