В Николаеве прогремели мощные взрывы после сигнала воздушной тревоги

В Николаеве утром 2 июля прогремели несколько взрывов. В городе сработал сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка. По состоянию на данный момент известно о восьми погибших.

В Николаеве 1 июля утром прогремела серия мощных взрывов. Во время которых в городе была объявлена воздушная тревога.

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