В Николаеве прогремели мощные взрывы после сигнала воздушной тревоги
Фото: в Николаеве утром прогремели взрывы (РБК-Украина, Виталий Носач)
В Николаеве утром 2 июля прогремели несколько взрывов. В городе сработал сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
Жителей просят оставаться в укрытиях.
"В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка. По состоянию на данный момент известно о восьми погибших.
В Николаеве 1 июля утром прогремела серия мощных взрывов. Во время которых в городе была объявлена воздушная тревога.
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