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Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: число жертв снова возросло

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Киев, Пятница 01 июля 2022 02:32
Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: число жертв снова возросло Фото: ракетный удар по многоэтажному дому в Николаеве (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Во время поисково-спасательных работ на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в Николаеве под завалами на лестничной клетке поздно вечером 30 июня обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Николаевской области.

Таким образом, в результате ракетного удара погибло восемь человек, еще шесть граждан получили травмы различной степени тяжести. Работы по разбору завалов продолжаются. Ранее днем 30 июня в ходе разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями было обнаружено тело женщины.

Напомним, 29 июня, российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка. Позже стало известно, что российские войска выпустили по Николаеву минимум 11 ракет.

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Николаев ракетный удар Вторжение России в Украину
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