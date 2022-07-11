Оккупанты ударили ракетами по Одесской области: первые подробности

В понедельник, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар не только по Харькову , но и по Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

По словам Тимошенко, одна из ракет попала в здание.

"Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом", - рассказал он.

Как сообщалось, в результате обстрела Харькова в понедельник, 11 июля, погибли трое человек, еще 28 получили ранения, в том числе 16-летний ребенок.

Напомним, в городе из-за обстрелов 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена. По городу РФ выпустила 10 ракет.

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