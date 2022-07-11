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Окупанти вдарили ракетами по Одеській області: перші подробиці

Фото: РФ вдарила ракетами по Одеській області 11 липня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали ракетного удару не тільки по Харкову, але і по Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом", - розповів він.

За словами Тимошенка, одна з ракет влучила в будівлю.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.

Як повідомлялося, в результаті обстрілу Харкова в понеділок, 11 липня, загинули троє людей, ще 28 отримали поранення, у тому числі 16-річна дитина.

Нагадаємо, у місті через обстріл 11 липня тимчасово призупинили рух Салтівською лінією метрополітену. По місту РФ випустила 10 ракет.

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Одеса