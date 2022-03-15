Оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, - глава Сумской ОГА
В понедельник, 14 марта, российские оккупанты в Тростянце Сумской области загоняли местное население в фейковые "зеленые" коридоры и отбирали у людей мобильные телефоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
"Российские оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, массово отбирают мобильные телефоны, пытаясь защитить себя физически и информационно, создав "живые" и информационные щиты", - отметил Живицкий.
При этом захватчики не позволяют восстановить электроснабжение. Они не допускают работников Облэнерго к коммуникациям, которые находятся в районе Ахтырской горы.
Кроме того, российские военные совершают всевозможные преграды для доставки гуманитарных грузов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что украинскую колону гумпомощи из 100 тоннами самого необходимого для жителей Мариуполя оккупанты уже 3 дня удерживают в Бердянске.
Ранее вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 13 марта из 14 зеленых коридоров сработали только 9.
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