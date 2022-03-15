Оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, - глава Сумской ОГА

В понедельник, 14 марта, российские оккупанты в Тростянце Сумской области загоняли местное население в фейковые "зеленые" коридоры и отбирали у людей мобильные телефоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

"Российские оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, массово отбирают мобильные телефоны, пытаясь защитить себя физически и информационно, создав "живые" и информационные щиты", - отметил Живицкий. При этом захватчики не позволяют восстановить электроснабжение. Они не допускают работников Облэнерго к коммуникациям, которые находятся в районе Ахтырской горы. Кроме того, российские военные совершают всевозможные преграды для доставки гуманитарных грузов.