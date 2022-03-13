Из 14 зеленых коридоров сработали только 9: Верещук рассказала об эвакуации

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров 13 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ирины Верещук.

Она рассказала, что 13 марта из намеченных 14 коридоров для эвакуации граждан сработали только 9. Часть людей удалось вывезти из Киевской области – это 1950 людей.

Город Бородянка. С третьей попытки удалось спасти 600 людей и отвезти в Житомир.

Село Перемога Барышевской ОТГ. Путем переговоров сегодня удалось вызволить тысячу людей. Оккупанты не придерживались своих взятых утром обязательств и заставляли людей возвращаться в бомбоубежища и в подвалы. Откуда они вышли с надеждой уехать из небезопасного места.

Село Большая Дымерка. Эвакуировано 375 людей. 198 – это дети.

Город Буча. Вывезли 600 людей.

Села Дымерской ОТГ – в общей сложности эвакуировано 1000 людей.

Луганская область. Спасено 1600 людей.

Город Лисичанск. Эвакуировано 400 людей.

Город Рубежное. Вывезли 350 людей.

Город Северодонецк. Эвакуировано 600 людей.

Город Кременная. Вывезли 250 людей.

Всего за 13 марта из-под постоянных обстрелов удалось эвакуировать более 5500 людей.

"Из-за нарушений со стороны военных сил РФ достигнутых договоренностей не сработали гуманитарные коридоры для пяти населенных пунктов", - сообщила Верещук.

Не удалось вывезти людей из Мариуполя, так как целый день город был под обстрелами авиацией. Гуманитарный груз остался заблокированным в городе Бердянск. Колонна, которая выехала еще 12 марта - так и не смогла проехать.

"Для города Попасная, Счастья и села Гирське эвакуация не удалась из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Город Пологи Запорожской области - коридор был заблокирован из-за постоянных обстрелов", - добавила Верещук.

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