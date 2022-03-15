Окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені" коридори, - голова Сумської ОДА

У понеділок, 14 березня, російські окупанти в Тростянці Сумської області заганяли місцеве населення в фейкові "зелені" коридори і відбирали у людей мобільні телефони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Російські окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені" коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши "живі" та інформаційні щити", - зазначив Живицький. При цьому загарбники не дозволяють відновити електропостачання. Вони не допускають працівників обленерго до комунікацій, які знаходяться в районі Охтирської гори. Крім того, російські військові здійснюють всілякі перепони для доставки гуманітарних вантажів.