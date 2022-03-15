Зеленский рассказал об эвакуации украинцев и удерживании оккупантами гумпомощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на протяжении дня, 14 марта, удалось вывезти из Киевской и Луганской областей 3 806 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Глава государства также отметил, что нашу колону из 100 тоннами самого необходимого для жителей Мариуполя до сих пор оккупанты удерживают в Бердянске. Это происходит уже 3 день.

"Но мы будем стараться сделать все, чтобы жители Мариуполя получили продукты, воду и медикаменты", - заявил Зеленский.