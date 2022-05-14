Оккупанты пытаются прорваться внутрь "Азовстали", а Эрдоган против вступления Швеции и Финляндии в НАТО: новости за 13 мая

Оккупанты пытаются прорваться внутрь "Азовстали", войска России отходят от Харькова, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 13 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Российские войска отступают от Харькова и пытаются не допустить прорыва украинских военных в тыл своей группировки под Изюмом. Противник усилил обстрелы позиции ВСУ на этом направлении.

Российские военные не оставляют попыток захватить "Азовсталь" в Мариуполе. Оккупанты пытаются по земле прорваться на территорию завода. Опубликованы снимки.

В пятницу, 13 мая, Соломенский райсуд в Киеве начал слушания по делу россиянина Вадима Шишимарина. Это первый российский военный, который предстал перед украинским судом за преступления против нашей страны.

Ближайшие недели в войне против российского агрессора будут чрезвычайно сложными и их количество нельзя просчитать. Украина пока будет сдерживать оборону преимущественно своими силами. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Перелом в войне с Россией наступит в августе, а до конца года завершится большинство сражений. Украина вернет все оккупированные территории.

Британия ввела санкции против Кабаевой, семьи и бывшей жены Путина

Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой - предполагаемой любовницы президента России Владимира Путина. А также против его родственников и бывшей жены.

Сообщается, что ужесточается давление на Путина и его ближайшее окружение, в том числе путем санкций против его "кошельков" и членов семьи. Несмотря на то, что по декларациям Путин владеет небольшой квартирой в Санкт-Петербурге, двумя советскими авто, прицепом и гаражом, известно, что его роскошную жизнь финансирует семья, друзья детства и избранная элита.

Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не смотрит позитивно на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Поскольку считает скандинавские страны приютом для "террористических организаций".

Сообщается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО. "У нас нет позитивного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.

В Северной Корее сообщили о первой смерти от коронавируса

Северная Корея заявила о первом официально подтвержденном летальном случае COVID-19. При этом в стране еще сотни тысяч имеют симптомы коронавируса.

Отмечается, что в КНДР около 187 800 человек сейчас находится на изоляции из-за "лихорадки неустановленного происхождения". Вспышку зафиксировали в конце апреля, но вирус уже распространился по стране.

В Украине сильно похолодает: где и когда температура снизится до +4 градусов

Погода в Украине принесет существенное похолодание уже на следующей неделе, когда температура ночью снизится местами до +4 градусов, а днем будет +12+17. Пока же в стране будет умеренно тепло.

Читайте в материале Styler, что будет с погодой дальше.