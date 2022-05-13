Войска России отходят от Харькова и пытаются не пустить ВСУ в тыл, - Генштаб

Российские войска отступают от Харькова и пытаются не допустить прорыва украинских военных в тыл своей группировки под Изюмом. Противник усилил обстрелы позиции ВСУ на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские войска стремятся не допустить прорыв в тыл своей группировки под Изюмом украинских подразделений Сил обороны. Противник усилил обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновое.

"На Слобожанском направлении главные усилия противник сосредоточивает на обеспечении отвода собственных подразделений от города Харькова", - говорится в сводке.

Напомним, с начала мая к северу от Харькова началось контрнаступление украинских войск. Оккупантов оттесняют к границе, освобождая от противника населенные пункты.

Отметим, противник стремится сдержать наступление ВСУ под Харьковом, нанося массированные артудары по освобожденным поселкам.

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