Оккупанты пытаются прорваться внутрь "Азовстали". Опубликованы снимки

Российские военные не оставляют попыток захватить "Азовсталь" в Мариуполе. Оккупанты пытаются по земле прорваться на территорию завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация день в день становится сложнее", - написал он.

Фото: оккупанты пытаются прорваться в середину "Азовстали" (t.me/andriyshTime)

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на утро враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю основные усилия сосредоточивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь".

Там также отмечают, что несмотря на меры по эвакуации местных жителей следует ожидать наращивание огневого воздействия в ближайшее время.

Вместе с тем бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь" в блокадном Мариуполе.

Стоит отметить, что сейчас на металлургическом заводе "Азовсталь", который штурмуют российские войска находятся более 1 тысячи украинских военных. При этом около сотни из них ранены.

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