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Впервые с начала войны: в Украине начался суд над российским оккупантом

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Киев, Пятница 13 мая 2022 13:10
Впервые с начала войны: в Украине начался суд над российским оккупантом Фото: в Украине начался первый суд над российским оккупантом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 13 мая Соломенский райсуд в Киеве начал слушания по делу россиянина Вадима Шишимарина. Это первый российский военный, который предстал перед украинским судом за преступления против нашей страны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Обновлено 13:16. Во время предварительного заседания прокурор предложил вести процесс в открытом режиме. Судья согласился и назначил следующее заседание 18 мая.

После этого Шишимарин был выведен из зала суда.

Отметим, российского оккупанта подозревают в убийстве мирного жителя в селе Чупаховка Сумской области 28 февраля.

Фото: в Украине начался первый суд над российским оккупантом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что установило следствие

По данным следователей, 21-летний российский военный 28 февраля убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин разбили ВСУ.

Так, убегая, он с еще 4 сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и украли его. И уже на нем с пробитыми оккупантами же колесами захватчики заехали в село. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону.

Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот произвел несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Сколько грозит подсудимому

Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, прокурорами и следователями СБУ собрано достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК). За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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