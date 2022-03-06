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Оккупанты не пропускают через блокпосты жизненно необходимые лекарства

Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты не пропускают через блокпосты лекарства, которые жизненно необходимы для пациентов на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, которое опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Наиболее критична доставка препаратов на территорию, где оккупанты не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши скорые, обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства", - заявил Ляшко.

Он также добавил, что украинские медики нуждаются в гуманитарном коридоре, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, и препараты для диализа.

Министр здравоохранения подчеркнул, что без этих медикаментов люди не могут прожить.

Напомним, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили условия доступа гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирных жителей городов, которые сильно пострадали из-за военной агрессии России.

Мы также писали о том, что немецкий город Лейпциг предлагает помощь украинским беженцам от войны.

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Война России против УкраиныВиктор Ляшко