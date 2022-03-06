Оккупанты не пропускают через блокпосты жизненно необходимые лекарства

Российские оккупанты не пропускают через блокпосты лекарства, которые жизненно необходимы для пациентов на временно захваченных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, которое опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
"Наиболее критична доставка препаратов на территорию, где оккупанты не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши скорые, обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства", - заявил Ляшко.
Он также добавил, что украинские медики нуждаются в гуманитарном коридоре, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, и препараты для диализа.
Министр здравоохранения подчеркнул, что без этих медикаментов люди не могут прожить.
Напомним, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили условия доступа гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирных жителей городов, которые сильно пострадали из-за военной агрессии России.
Мы также писали о том, что немецкий город Лейпциг предлагает помощь украинским беженцам от войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.