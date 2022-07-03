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Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие

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Воскресенье 03 июля 2022 18:10
Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие Фото: оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные обстреляли населенные пункты Харьковского района. В результате удара погибли гражданские.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Под обстрел попали села Дергачевской и Ольховской территориальных общин.

Согласно данным Областного центра экстренной медицинской помощи, 3 гражданских погибли. Еще одна женщина получила ранение.

"Просим жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги. Без надобности не выходите на улицы", - пишет Синегубов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 2 июля, российские военные массированно обстреляли населенные пункты Харьковской области. В результате удара пострадал один гражданский.

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