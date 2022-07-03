Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибшие
Российские военные обстреляли населенные пункты Харьковского района. В результате удара погибли гражданские.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Под обстрел попали села Дергачевской и Ольховской территориальных общин.
Согласно данным Областного центра экстренной медицинской помощи, 3 гражданских погибли. Еще одна женщина получила ранение.
"Просим жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги. Без надобности не выходите на улицы", - пишет Синегубов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 2 июля, российские военные массированно обстреляли населенные пункты Харьковской области. В результате удара пострадал один гражданский.
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