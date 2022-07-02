Оккупанты ударили из минометов по Харьковской области, есть раненый в Дергачах
Российские войска 2 июля 2022 года массированно обстреляли населенные пункты Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Вячеслава Задоренко.
По его словам, сегодня российские войска обстреляли из артиллерии и минометов Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Питомник и Русскую Лозовую. Кроме того, нанесли авиаудары вблизи Прудянки, били из танков по Питомнику, Русской Лозовой, Дементиевке, Цуповке и Слатиному.
"В результате вражеских обстрелов в течение суток в Дергачах пострадало одно гражданское лицо", - добавил Задоренко.
Напомним, сегодня сообщалось о ракетном обстреле Харькова. Кроме того, россияне ударили реактивными системами залпового огня, обошлось без пострадавших.
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