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Окупанти обстріляли Харківську область, є загиблі

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Неділя 03 липня 2022 18:10
Окупанти обстріляли Харківську область, є загиблі Фото:окупанти обстріляли Харківську область, є загиблі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові обстріляли населені пункти Харківського району. Внаслідок удару загинули цивільні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Під обстріл потрапили села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад.

Згідно з даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, 3 цивільних загинули. Ще одна жінка отримала поранення.

"Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці", - пише Синєгубов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 2 липня, російські військові масовано обстріляли населені пункти Харківської області. Внаслідок удару постраждав один цивільний.

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