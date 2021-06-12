Оккупанты обстреляли Донбасс 5 раз: били из гранатометов и запускали беспилотники

Возле Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов.

Также на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Потерь за сегодня в рядах Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.