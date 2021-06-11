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Боевики обвинили ВСУ в нападении на пост. В штабе ООС опровергли

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Донбасс, Пятница 11 июня 2021 20:12
Боевики обвинили ВСУ в нападении на пост. В штабе ООС опровергли Фото: Боевики обвинили ВСУ в нападении на блокпост (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные формирования Российской Федерации обвини Вооруженные силы Украины в нападении на наблюдательный пост. В штабе операции Объединенных сил опровергли данную информацию.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

По данным украинской разведки, на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Голубовское, что находится на временно оккупированной территории произошла перестрелка.

"Наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу", - говорится в сообщении.

Один из боевиков огнестрельным ранением убил своего сослуживца, после чего совершил самоубийство.

"Командование российско-оккупационных войск скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков "воинами" НЗФ пытается обвинить Вооруженные силы Украины выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее "Национальная милиция ЛНР" сообщила, что якобы украинские военные совершили нападение на наблюдательный пост и убили пять наемников.

"11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Кроме того, российская сторона всячески препятствует обмену пленными. Там в список на обмен включили людей, который вообще не существует на самом деле.

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