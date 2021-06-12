Окупанти обстріляли Донбас 5 разів: били з гранатометів і запускали безпілотники

Російські окупанти продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ і обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Сьогодні, 12 червня, бойовики обстріляли наші позиції 5 разів, також зафіксовано запуск ворожого безпілотного літального апарату.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Втрат за сьогодні в лавах Збройних Сил України немає.

Також на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3м" з перетином лінії розмежування.

У районі Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів.

Біля Водяного, що на приазов'ї, ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, що на Донбасі бойовики влаштували навчання і стріляли з танків. Про це повідомили в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український військовий. Він родом з Мукачева.