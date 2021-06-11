Обстрелы из минометов и танковые выстрелы: ОБСЕ зафиксировала 40 нарушений на Донбассе

На Донбассе слышны обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, минометов и танковые выстрелы. Такие нарушения зафиксировала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 9 июня.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 10 июня.

9 июня наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 40 нарушений режима прекращения огня. Из них 30 нарушений произошли в Донецкой области, включая 8 взрывов. Из них зафиксировали 4 взрыва неопределенного происхождения и 4 танковых выстрела.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня, включая 8 взрывов (4 неопределенного происхождения и 4 танковых выстрела)", - говорится в сообщении.

Большинство нарушений в районе участка разведения в районе н. п. Петровское. Там наблюдатели слышали взрывы из стрелкового оружия. Кроме того, в районе оккупированной Софиевки слышали 4 выстрела из танка. Наблюдатели расценивают, что они были были связаны с учениями с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.

"Проведение таких учений является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, которое предусматривает запрет на проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности", - напоминают в ОБСЕ.

В Луганской области зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня,

включая 3 взрыва неопределенного происхождения.

Все эти нарушения произошли в районе Золотого возле Попасной. Там слышали минометы и крупнокалиберные пулеметы.