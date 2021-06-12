Стало известно имя военного, который вчера погиб на Донбассе

Вчера на Донбассе погиб военнослужащий Владимир Белов. Он был родом из Мукачево Закарпатской области.

"Наш защитник Белов Владимир, 1984 года рождения, мукачевец, получил ранение несовместимое с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Военный погиб 11 июня в полосе ответственности 128 бригады, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций украинских защитников.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 11 июня, на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

В результате обстрелов погиб военный. Это произошло неподалеку Водяного, что на Приазовье. Там противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 10 июня, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.