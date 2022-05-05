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Оккупанты обстреляли Черниговскую и Сумскую области гранатометами и минометами

Фото: российские в военные обстреляли Сумскую и Черниговскую области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 4 мая, в течение дня пограничники зафиксировали минометные и гранатометные обстрелы пограничной территории в пределах Городнянского и Семеновского районов Черниговской области и Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Украины.

"Всего врагом по территории Украины вблизи украинской границы было выпущено около 70 минометных выстрелов из оружия разного калибра и 24 выстрела из автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.

Предварительно обошлось без жертв, но информация еще уточняется.

Напомним, в Харькове ракетами обстреляли парк Горького. Местных жителей попросили ограничить передвижение по городу.

Ранее российские войска обстреляли село в Запорожской области, в результате чего погибли два человека.

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