Окупанти обстріляли Чернігівську та Сумську області гранатометами та мінометами

Сьогодні, 4 травня, протягом дня прикордонники зафіксували мінометні та гранатометні обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС України.

"Всього ворогом по території України поблизу українського кордону було випущено близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру і 24 постріли з автоматичного гранатомета", - йдеться в повідомленні.

Попередньо обійшлося без жертв, але інформація ще уточнюється.