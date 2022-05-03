В Харькове ракетами обстреляли парк Горького: жителей просят ограничить передвижение по городу

Жителей Харькова просят ограничить передвижение по городу и, по возможности, находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет .

Как сообщил сегодня, 3 мая, Харьковский городской голова Игорь Терехов, обстрелов по Харькову стало меньше, но быть на улице все еще опасно. Враг продолжает наносить хаотичные ракетные удары, в частности, сегодня ракетами был обстрелян парк Горького.

"Это очень обманчивая тишина. Поэтому я очень прошу харьковчан беречь свои жизни и в сегодняшних условиях ограничить передвижение по городу", - отметил мэр Харькова.

По его словам, для жителей, находящихся в укрытиях, организован подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости. Кроме того, для того, чтобы дети не прерывали учебный процесс, могли учиться, на станциях метрополитена установлены парты.