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Войска РФ обстреляли село в Запорожской области: погибли два человека

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Запорожская область, Вторник 03 мая 2022 17:36
Войска РФ обстреляли село в Запорожской области: погибли два человека Войска РФ обстреляли село в Запорожской области: погибли два человека
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска обстреляли поселок Зализничное Запорожской области. В результате погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Сообщается, что 3 мая оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Зализничное Пологовского района. В результате обстрела повреждено здание школы и 12 домов мирных жителей. Кроме того, погибло два человека.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что оккупанты в Запорожской области отключают мобильную связь и проводят "митинги".

Также мы писали, что в Запорожской области враг обстрелял фермерское хозяйство.

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