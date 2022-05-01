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Оккупанты обстреляли Черниговскую область. Возможны новые провокации на северных рубежах

Новина українською →
Киев, Воскресенье 01 мая 2022 19:23
Оккупанты обстреляли Черниговскую область. Возможны новые провокации на северных рубежах Фото: оккупанты готовят провокации на северной границе Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты сегодня обстреляли Черниговскую область. Кроме того, противник проводил воздушную разведку в Сумском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что 1 мая на Сиверском направлении противник обстрелял позиции украинских военных в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области. Кроме того, оккупанты поводили воздушную разведку в Сумском направлении. Враг использовал беспилотник.

В Генштабе не исключают проведение оккупантами демонстрационных действий вдоль границы. Противник также может возобновить обстрелы позиций украинских военных и инфраструктуры в приграничных районах на этом направлении.

Напомним, 30 апреля противник атаковал позиции украинских пограничников в Черниговской области. Оккупанты применили минометы.

Отметим, днем ранее вертолет российских войск нанес ракетный удар по пограничникам в Сумской области.

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